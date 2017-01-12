Необыкновенно теплой и праздничной атмосферой запомнился семинар в Лаборатории теоретической физики по случаю 75-летнего юбилея директора ОИЯИ Виктора Анатольевича Матвеева. Большой конференц-зал лаборатории, откуда в свое время начался путь юбиляра в Объединенном институте ядерных исследований, был до отказа заполнен коллегами, соратниками, друзьями, желающими поздравить виновника торжества. Официальную часть семинара открыл директор ЛТФ профессор Виктор Воронов, охарактеризовав академика В.А. Матвеева как одного из блестящих теоретиков, воспитанных Боголюбовской школой, выходца из ЛТФ, чем сотрудники лаборатории очень гордятся. ИЯИ – ОИЯИ Научная программа юбилейного семинара включала два доклада представителей Института ядерных исследований РАН. Его историей и современными достижениями поделился директор ИЯИ РАН, член-корреспондент РАН Леонид Кравчук. – С 1987 года, – напомнил он, – этот институт возглавлял Виктор Анатольевич Матвеев. А создал его в 1970 году Альберт Никифорович Тавхелидзе и забрал с собой в Троицк из Дубны своего ученика Виктора Матвеева. Леонид Владимирович представил публике уникальную черно-белую фотографию, где запечатлены первый директор ИЯИ Альберт Тавхелидзе, рядом Николай Боголюбов, Моисей Марков и бравый молодой человек в галстуке справа – заместитель директора ИЯИ по научной работе Виктор Матвеев. Директор ИЯИ Леонид Кравчук уже после доклада поделился с нами, каковы точки соприкосновения двух научных центров – ОИЯИ и ИЯИ. – Институты тесно связаны между собой с самого начала, – подчеркнул он. – Первым директором ИЯИ был Альберт Тавхелидзе, он работал в Лаборатории теоретической физики ОИЯИ в Дубне, Николай Боголюбов принимал самое активное участие в работе. Юбиляр Виктор Матвеев пришел в наш институт в 1978 году заместителем директора по научной работе, с 1987 года работал директором института, четверть века отработал, пока не вернулся в ОИЯИ. Все эти годы в ИЯИ создавались такие уникальные комплексы, как Московская мезонная фабрика в Троицке, Баксанская нейтринная обсерватория, Байкальский глубоководный нейтринный телескоп, и во всех этих установках самое активное участие принимала Дубна, ОИЯИ. Виктор Анатольевич, естественно, очень много вложил в их создание. И его вклад оценен по достоинству: он лауреат премии правительства РФ за создание ускорителя и лауреат Государственной премии РФ за Баксанскую нейтринную обсерваторию. Научную программу юбилейного семинара завершил доклад заведующего отделом теоретической физики ИЯИ РАН профессора Николая Красникова, который акцентировал внимание на конкретных программах, в которых участвовал В.А. Матвеев, от открытия нового правила кваркового счета Матвеева-Мурадяна-Тавхелидзе до нейтринной астрофизики и поисков частиц легкой темной материи, подытожил результаты его научной деятельности. Работоспособность и бесконфликтность На вопрос о человеческих качествах юбиляра членкор РАН Леонид Кравчук ответил: – Знаю Виктора Анатольевича давно, а с 1992 года был его заместителем, когда он стал директором ИЯИ, бок о бок мы проработали два десятка лет, конечно, и после тоже общались. Это высокого уровня интеллигент, который умеет создать вокруг себя необыкновенную атмосферу доброжелательности. И нельзя не сказать о его сумасшедшей работоспособности. Например, всю рабочую неделю обсуждаются какие-то вопросы, а в понедельник на директорское совещание он приходит с пачкой бумаги, исписанной за выходные дни: это проекты писем, распоряжений, приказов. Одним словом, выдающийся человек, – заключил Леонид Кравчук. Воспоминаниями о совместных студенческих годах с юбиляром поделился главный научный сотрудник Лаборатории теоретической физики профессор Ростислав Джолос. – Мы с Виктором начинали вместе еще в 1959 году студентами первого курса Дальневосточного государственного университета физико-математического факультета. Из Владивостока вместе перебрались в Ленинградский государственный университет просто потому, что захотели стать физиками-теоретиками, а такой специализации во Владивостоке не было. Помню, как в студенческие годы увлекались квантовой механикой, сами организовывали и собирались на семинары, обсуждали публикации разных ученых, в том числе астрофизиков. А потом группу теоретиков пригласили в ОИЯИ, куда мы приехали в декабре 1963 года. Поздравления После докладов и теплых воспоминаний, которые рассказали об академике Викторе Матвееве как человеке, о его вкладе в науку, вице-директора ОИЯИ Михаил Иткис, Рихард Ледницки, Григорий Трубников открыли заключительную часть семинара, зачитав поздравительные телеграммы в адрес виновника торжества. В телеграмме от первого лица государства Президента РФ Владимира Путина значится: «Уважаемый Виктор Анатольевич! Поздравляю Вас с 75-летием. Благодаря незаурядным деловым и личным качествам, целеустремленности и потрясающей работоспособности Вы состоялись как крупный ученый, привнесли значимый вклад в перспективные направления физики, и, конечно, особого признания заслуживает Ваша неустанная забота о сохранении легендарной традиции отечественной фундаментальной науки и воспитании талантливой смены». В поздравлении от президента РАН Владимира Фортова, от отделения физических наук РАН, которое долгое время возглавлял Виктор Анатольевич Матвеев, в частности, отмечается: «Вы привнесли в отделение хорошие традиции научного сообщества, мы гордимся, что под Вашим руководством пережили сложный период для Академии наук». Председатель Комитета полномочных представителей Лачезар Костов, вручая подарки от членов КПП, признался: «Я счастлив, что мне удалось познакомиться и работать с таким крупным ученым и замечательным человеком». Прислала поздравление от коллег из Швейцарии директор ЦЕРНа, поздравления и подарки академику Виктору Матвееву вручили представители НИИЯФ МГУ, МИФИ, СПбГУ, всех лабораторий ОИЯИ. Кроме того, за беззаветное служение науке и самоотверженный труд юбиляр был удостоен Почетной памятной медали за подписью трех вице-директоров ОИЯИ М. Иткиса, Р. Ледницки, Г. Трубникова. Татьяна Крюкова Фото Елены Пузыниной