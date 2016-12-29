Итоги уходящего года подвел глава города Вячеслав Мухин, пригласив на традиционную встречу в ДК «Октябрь» дубненцев, чьи достижения и успехи в работе внесли огромный вклад в развитие родного города.

Почетным знаком «За заслуги перед Дубной» награждены: Нина Григорьевна Дьячкова, председатель левобережной группы Совета ветеранов; Галина Васильевна Рудковская, ветеран спорта, организатор специализированной детской юношеской школы Олимпийского резерва горуно.

В номинации «Открытый диалог» награды удостоена Елена Александровна Игнатенко, председатель Общественной палаты города.

В номинации «Научные традиции» специальная награда присуждена Объединенному институту ядерных исследований, директор академик РАН Виктор Анатольевич Матвеев – за большой шаг в реализации флагманского проекта Дубны сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов NICA.

Специальная награда главы города в номинации «Человек из таблицы Менделеева» вручена Юрию Цолаковичу Оганесяну, научному руководителю Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н.Флерова, академику РАН – за большой вклад в открытие новых химических элементов Периодической таблицы Менделеева. Присутствующие в зрительном зале стоя приветствовали ученого.

В номинации «Верность науке» награжден Гамлет Георгиевич Ходжибагиян, заместитель директора по научной работе ЛФВЭ ОИЯИ – за огромный вклад в создание мегасайенс проекта NICA.

В номинации «Высокоточная победа» специальной награды удостоено ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка, генеральный директор Владимир Николаевич Трусов – за разработку высокоточного оружия и гиперзвуковых летательных аппаратов, обеспечивающих безопасность и защиту границ нашей Родины. Указом Президента РФ 22 сотрудника ГосМКБ «Радуга» удостоены государственных наград за большой вклад в разработку специальной техники и укрепление обороноспособности страны.

Победы в номинации «Молодой ученый года» удостоена Юлия Вячеславовна Виноградова, сотрудник ЛРБ ОИЯИ – за исследования, имеющие фундаментальное значение для решения проблемы восстановления сетчатки глаза.

Специальная награда в номинации «Тепло в дом» вручена Александру Алексеевичу Лугину, заместителю начальника котельного цеха ОГЭ ОИЯИ.

В номинации «Клятва Гиппократа» награждена детская поликлиника Дубненской городской больницы, главный врач Алексей Валентинович Осипов. Этой награды также удостоены: Алена Владимировна Леонова, заведующая детской поликлиникой; Валентина Степановна Игошина, оториноларинголог; Олег Петрович Попов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации; Александр Евгеньевич Притула, заведующий хирургическим отделением; Денис Святославович Вокач, врач-онколог; Сергей Павлович Васильков, заведующий отделением реанимации новорожденных и недоношенных детей.

В минувшем году дубненские врачи забрали четверть высоких наград, которые были вручены медицинским работникам по всей Московской области (на фото).

Специальная награда главы города в номинации «Звучание души» вручена Евгению Михайловичу Ставинскому, художественному руководителю и главному дирижеру Дубненского симфонического оркестра.

В номинации «Лидер в образовании» награда присуждена:

Гуманитарно-эстетической гимназии №11, директор Анна Александровна Лихачева – за победу в конкурсе «Стандарт оформления общеобразовательной организации;

Средней общеобразовательной школе №1 с углубленным изучением отдельных предметов, директор Александр Иванович Руденко – за победу в областном конкурсе на присвоение статуса региональной инновационной площадки.

В номинации «От улыбки станет всем светлей» специальная награда главы города вручена дошкольному образовательному учреждению №23 «Улыбка», заведующая Елена Николаевна Смирнова – за победу во Всероссийском фестивале-выставке образовательных учреждений.

В номинации «Воспитатель года-2016» награждена Мария Юрьевна Шарапова, музыкальный руководитель дошкольного образовательного учреждения №14 «Сказка.

Специальная награда в номинации «Онлайн-туризм» досталась Юлии Олеговне Зайцевой, эксперту отдела туризма и услуг Управления торговли, услуг и защиты прав потребителей – за развитие и продвижение туристских веб-порталов «Лучший туристский портал – 2016».

В номинации «Время, события, люди» награда вручена Людмиле Ивановне Пироговой, главному редактору газеты «Вести Дубны» – за победу в 2-х номинациях Всероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг-2016».

В номинации «Патриотическое воспитание подрастающего поколения» награды удостоен военно-спортивный клуб «Спарта», директор Роман Станиславович Лобазников – за победу в Кубке Московской области по военно-прикладным дисциплинам.

В номинации «Прорыв года» победила дубненская женская команда по волейболу (тренер Надежда Анатольевна Комарова), впервые за 30 лет команда стала чемпионом Московской области!

Специальной награды в номинации «Лучший спортсмен года» удостоен Василий Александрович Цветков – за высокие достижения на чемпионате мира-2016 по пауэрлифтингу в составе сборной России.

В номинации «Спортсмен года» отмечены:

Дмитрий Олегович Бычков и Игорь Владимирович Морозов – за победу в чемпионате мира по плаванию среди ветеранов в составе команды «105-й элемент»; Заур Магомедович Азизов, мастер спорта международного класса – за победу в Кубке мира по боевому самбо.

Специальная награда в номинации «Добрый мир» вручена Алексею Валентиновичу Ведяшкину – за большой личный вклад в создание доступный среды в городе.

Дипломом победителя конкурса на соискание премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» среди работников учреждений сферы культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры в номинации «Лучший менеджер» награждена Наталья Александровна Никитская, директор Дубненского симфонического оркестра.

Дипломом победителя конкурса «Лучший специалист в сфере информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления» награждена Татьяна Викторовна Аристархова, начальник отдела по делам молодежи администрации Дубны.

Почетной грамотой Московской областной думы награждены:

Светлана Николаевна Агафонцева, воспитатель ДОУ №14 «Сказка»; Галина Федоровна Яковенко, заведующая ДОУ №25 «Золотой ключик»; Анна Васильевна Полькина и Марина Юрьевна Белякова, начальник и консультант отдела по делам и защите прав несовершеннолетних администрации г.Дубны.

Благодарственным письмом Московской областной думы отмечена Татьяна Анатольевна Быкова, врач-офтальмолог ДОУ №20 «Елочка».

Почетное звание «Заслуженный строитель Московской области» присуждено Александру Ивановичу Каприну, генеральному директору ООО «Строймаш».

Почетное звание «Заслуженный авиаконструктор Московской области» присуждено Александру Юрьевичу Козину, начальнику отдела-комплекса ГосМКБ «Радуга».

Благодарность министра культуры РФ объявлена Нине Семеновне Лукьяновой, преподавателю по классу фортепиано Детской музыкальной школы.

Почетной грамотой Министерства энергетики РФ награждены: Людмила Валерьевна Петунина, ведущий инженер АО «ПТО ГХ»; Валерий Павлович Молев, водитель АО «ПТО ГХ»;

Благодарность губернатора Московской области вручена главе города Вячеславу Борисовичу Мухину – за значительный вклад в обеспечение мобилизационной готовности Московской области.

Евгения ШТАЙН

Фото Юрия ТАРАКАНОВА