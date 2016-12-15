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Креатив, задор и обучение! Печать
15.12.2016 10:14

В творческом и одновременно деловом  настроении пребывали четыре дня участники Лагеря студенческого актива «Школа «АКТИВация», который провёл на базе  лагеря отдыха «Сосновый бор» Студенческий совет университета «Дубна». Уже в шестой раз первокурсники  под руководством студентов старших курсов проходили обучение для работы в составе студенческого актива вуза. Студенты­-старшекурсники провели уже не одно мероприятие разных направлений и накопили ценный опыт по их подготовке. Кроме студентов головного вуза университета «Дубна», участие в работе Лагеря студенческого актива приняли представители филиалов дубненского вуза в Дмитрове и Протвино. После завершения работы Лагеря студенческого актива ребята из этих филиалов отметили, что  не ожидали такой активной  познавательно-­образовательной программы. Они  нашли здесь много друзей и в следующем году  планируют  участвовать в этой творческой  школе в числе более  многочисленных  делегаций  от своих филиалов.

Программа Лагеря до его начала  находится в секрете от участников, и,  приехав,  они были удивлены её активностью и насыщенностью. «Кинопереполох»,  где ребята должны были проявить артистизм, знание классических фильмов  и найти то, чего у них нет, но должно быть… И ведь выполнили, сделали! Но вначале  под руководством кураторов  перезнакомились и раскрыли свои таланты, а кураторы, тоже старшекурсники, но прошедшие определённую подготовку, помогли их реализовать.

Сразу  после открытия  начался процесс обучения ребят общественной работе.  Руководитель информационного центра, член Центрального медиа-отдела Ассоциации студенческих объединений РФ Александр Фролов  рассказал участникам  об особенностях работы  в социальных сетях, посоветовал,  как сделать популярными свои сообщения, группы и т.д. Председатель студенческого актива Института системного анализа и управления нашего вуза Дмитрий Микшин поведал студентам о том,  как готовятся и проходят молодёжные мероприятия в  университете  «Дубна», и поделился опытом  их организации. Руководитель добровольческого центра вуза Екатерина Овечкина  рассказала о работе  добровольцев (волонтёров).  А вечером – «Война». Такой квест (игра) об очень тяжёлых и крайне непростых судьбах конкретных людей в годы войны и после неё заставил участников пережить немало тревожных минут и понять, что выжить в тех условиях могли только сильные духом люди.

Встреча с депутатом Московской областной думы Александром Орловым порадовала  не только насыщенностью информации на волнующие ребят темы развития нашего Подмосковья. Он показал пути, продемонстрировал возможности участия студенческой молодёжи в решении задач, стоящих перед жителями нашего региона.  Александр Владимирович подчеркнул необходимость экстренного решения экологических задач, отметив: «Это задача уже не будущего времени, а настоящего,  и если  не начать решать ее уже сегодня, то  не только нашим детям, но и нам негде будет  жить и нечем дышать. Кому, как не молодёжи,  решать эту проблему!»

Обучение немыслимо не только без интеллектуальных, но и физических нагрузок. Традиционный «Верёвочный курс» показал, что будущий студенческий актив готов к преодолению любых трудностей. Кстати, депутат Московской областной думы А.В. Орлов решил не отставать от ребят и тоже прошёл этот курс!

В течение  работы Лагеря студенческого актива ребята  в составе своих команд  под руководством кураторов разрабатывали свои проекты, комплексы мероприятий, посвящённые Дню защитника Отечества, где главным было на основе знаний темы проектной работы продемонстрировать системный подход к решению поставленной задачи. По мнению жюри, победила команда «Тебе понравится», которая наиболее полно и системно решила поставленную задачу. А по общим итогам,  а оценивалось всё: от командной работы над проектом  до активного участия в утренней зарядке, победила команда «Люди топора» (куратор Антон Топоров,  группа 2251).  Следует подчеркнуть, что в прошлом году Антон был  рядовым участником  Лагеря студенческого актива,   и тогда его команда тоже победила.  Как знать,  может,  и в следующем году кто-то из нынешних «Людей топора» станет куратором,  и уже его команда сможет взять в руки переходящий приз – белого медведя, символа  Олимпиады-2014.

Анастасия  Григоренко

 
 

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