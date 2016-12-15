В творческом и одновременно деловом настроении пребывали четыре дня участники Лагеря студенческого актива «Школа «АКТИВация», который провёл на базе лагеря отдыха «Сосновый бор» Студенческий совет университета «Дубна». Уже в шестой раз первокурсники под руководством студентов старших курсов проходили обучение для работы в составе студенческого актива вуза. Студенты­-старшекурсники провели уже не одно мероприятие разных направлений и накопили ценный опыт по их подготовке. Кроме студентов головного вуза университета «Дубна», участие в работе Лагеря студенческого актива приняли представители филиалов дубненского вуза в Дмитрове и Протвино. После завершения работы Лагеря студенческого актива ребята из этих филиалов отметили, что не ожидали такой активной познавательно-­образовательной программы. Они нашли здесь много друзей и в следующем году планируют участвовать в этой творческой школе в числе более многочисленных делегаций от своих филиалов. Программа Лагеря до его начала находится в секрете от участников, и, приехав, они были удивлены её активностью и насыщенностью. «Кинопереполох», где ребята должны были проявить артистизм, знание классических фильмов и найти то, чего у них нет, но должно быть… И ведь выполнили, сделали! Но вначале под руководством кураторов перезнакомились и раскрыли свои таланты, а кураторы, тоже старшекурсники, но прошедшие определённую подготовку, помогли их реализовать. Сразу после открытия начался процесс обучения ребят общественной работе. Руководитель информационного центра, член Центрального медиа-отдела Ассоциации студенческих объединений РФ Александр Фролов рассказал участникам об особенностях работы в социальных сетях, посоветовал, как сделать популярными свои сообщения, группы и т.д. Председатель студенческого актива Института системного анализа и управления нашего вуза Дмитрий Микшин поведал студентам о том, как готовятся и проходят молодёжные мероприятия в университете «Дубна», и поделился опытом их организации. Руководитель добровольческого центра вуза Екатерина Овечкина рассказала о работе добровольцев (волонтёров). А вечером – «Война». Такой квест (игра) об очень тяжёлых и крайне непростых судьбах конкретных людей в годы войны и после неё заставил участников пережить немало тревожных минут и понять, что выжить в тех условиях могли только сильные духом люди. Встреча с депутатом Московской областной думы Александром Орловым порадовала не только насыщенностью информации на волнующие ребят темы развития нашего Подмосковья. Он показал пути, продемонстрировал возможности участия студенческой молодёжи в решении задач, стоящих перед жителями нашего региона. Александр Владимирович подчеркнул необходимость экстренного решения экологических задач, отметив: «Это задача уже не будущего времени, а настоящего, и если не начать решать ее уже сегодня, то не только нашим детям, но и нам негде будет жить и нечем дышать. Кому, как не молодёжи, решать эту проблему!» Обучение немыслимо не только без интеллектуальных, но и физических нагрузок. Традиционный «Верёвочный курс» показал, что будущий студенческий актив готов к преодолению любых трудностей. Кстати, депутат Московской областной думы А.В. Орлов решил не отставать от ребят и тоже прошёл этот курс! В течение работы Лагеря студенческого актива ребята в составе своих команд под руководством кураторов разрабатывали свои проекты, комплексы мероприятий, посвящённые Дню защитника Отечества, где главным было на основе знаний темы проектной работы продемонстрировать системный подход к решению поставленной задачи. По мнению жюри, победила команда «Тебе понравится», которая наиболее полно и системно решила поставленную задачу. А по общим итогам, а оценивалось всё: от командной работы над проектом до активного участия в утренней зарядке, победила команда «Люди топора» (куратор Антон Топоров, группа 2251). Следует подчеркнуть, что в прошлом году Антон был рядовым участником Лагеря студенческого актива, и тогда его команда тоже победила. Как знать, может, и в следующем году кто-то из нынешних «Людей топора» станет куратором, и уже его команда сможет взять в руки переходящий приз – белого медведя, символа Олимпиады-2014. Анастасия Григоренко