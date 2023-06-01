Заголовок этой заметки навеян, конечно, названием известного фильма Петра Тодоровского «По главной улице с оркестром», и возник он в связи с рассуждениями о праздновании Дня Победы - его смысле, его форме, его значении. Более 25 лет городские праздничные шествия в честь Дня Победы сопровождались музыкой духового оркестра, организуемого Дубненским симфоническим оркестром и финансируемого из его бюджета. Звучание духового оркестра является музыкальным образом и символом мужества и героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны, и очень важно эту живую музыкальную эстафету передавать с целью воспитания патриотического сознания детей и молодежи. Маршевый и песенно-патриотический репертуар духового оркестра воспевает подвиги не только былых времен, но и возвеличивает дух и силу подвигов воинов сегодняшних и имеет важнейшее общественное и культурно-идеологическое значения в сложившейся обстановке. Дубненский симфонический оркестр с момента его организации вел активную и многообразную концертно-просветительскую деятельность, в том числе и в составе духовой группы музыкантов (духовой оркестр), выступая на открытых площадках города, на спортивных мероприятиях, проводя вечера отдыха для жителей Дубны. И конечно же, оркестр был непременным участником праздничных событий, главным из которых является День Победы, придавая шествиям колонн особую праздничность и торжественность, объединяя поколения героических лет с современными жителями Дубны. Как важно, чтобы продолжали жить в сердцах россиян щемящие чувства при исполнении песен-маршей «Славянка», «Катюша», «Моя Москва» и многих других. Но в последние годы под разными предлогами от этого живого исторического свидетельства организаторы праздников отказываются. В этом году не было и самого шествия «Бессмертного полка». Вроде бы из соображений безопасности. Но в день 9 Мая в Дубне было анонсировано и проводилось большое количество массовых мероприятий. Разве скопления жителей на мемориальных комплексах и в других местах проведения праздничных мероприятий более защищены, чем шествия? Но в любом случае участие духового оркестра в праздновании Дня Победы может иметь и иные формы. Например, форму концертных выступлений в местах праздничных мероприятий. Здесь можно организовывать массовые исполнения известных советских и российских песен (хорошо бы с участием местных хоровых коллективов). В репертуаре духовых оркестров много танцевальной музыки, и в танцевальных самовыражениях могли бы объединяться пожилые, взрослые, дети. Такое неоднократно происходило в Дубне при звучании духовой музыки. Ведь в современном мире не так много причин для объединения поколений. Можно находить и иные формы. Есть такая стихотворная поговорка: В любых делах, при максимуме сложностей,

Подход к проблеме все-таки один:

Желанье - это множество возможностей,

А нежеланье - тысяча причин. В Дубненском симфоническом оркестре теперь, оказывается, нет средств на духовой состав, а в администрации города очевидно нет должной заинтересованности. Уже несколько лет духовой оркестр не звучит в Дубне в День Победы. Каждый год подрастают новые жители Дубны уже без какого-либо представления об исторической правде в области культуры и без привлечения внимания детей и молодежи к этой правде. И как легко они воспринимают за правду нечто совершенно иное. Это нечто иное и происходило в Дубне всего через три дня после Дня Победы. Приближаясь к ДК «Мир»,услышал еще издалека мощный музыкальный призыв. Приблизился и стал свидетелем проведения на Молодежной поляне регионального этапа областного танцевального фестиваля-конкурса, привлекшего большое число зрителей, в первую очередь молодежь и подростков. Опасность террористического акта уже была не актуальна. Проведение подобного фестиваля в Дубне вещь замечательная, и, по моему мнению, подобные события, особенно в летнее время, могли бы проходить регулярно. Танцы заряжают зрителей энергией, магией движения, задором, оптимизмом. Постоял, посмотрел, послушал. Была энергия молодости, был задор. Но оптимизм мой со временем стал отдавать неприятным душком. Музыкальное сопровождение танцев - сплошные англоязычные песни, и жанры танцев того же англосаксонского происхождения. Коллективы, представляющие города центральной России, страны величайшей и самобытной культуры, либо предпочли импортное, либо просто не знают свое. Но вопросы не к детям. В каждом коллективе есть наставники, а у фестиваля есть организаторы и учредители. Какая идея заложена в эту акцию, по каким параметрам отбирались участники конкурса? А конкурс организован, как я понял, областными структурами и за бюджетные деньги. В результате устроители фестиваля и их ведомственные кураторы победно отчитаются об использовании средств, о количестве мероприятий, о числе коллективов и зрителей, получат свои зарплаты, благодарности и, быть может, премии. А что получит Россия? А Россия получит еще один действенный импульс для молодежи Подмосковья преклонения перед современной западной культурой и импульс забвения культуры национальной. И как тут быть с установлениями Основ государственной культурной политики, утвержденных Президентом России в январе этого года? Кто-нибудь из учредителей фестиваля читал эти Основы, полные тревоги за состояние российской культуры? Думаю, что нет. А если читал, то действует наперекор взгляду и требованиям государства. В документе подчеркнуто, что «исторический путь России определил ее культурное своеобразие, особенности национального менталитета, ценностные основы жизни», и поэтому основной целью государственной культурной политики является «сохранение исторического культурного наследия и его использования для воспитания и образования, приоритетная государственная поддержка культурной деятельности, направленной на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей», а главным условием реализации цели «является формирование личности, разделяющей традиционные российские духовно-нравственные ценности». При этом в Основах прямо сказано: «Ряд недружественных государств, международных организаций, иностранных неправительственных организаций, а также различные экстремистские и террористические организации ведут деятельность, направленную на подрыв культурного суверенитета Российской Федерации, разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Не знаю есть ли взаимосвязь устроителей фестиваля с перечисленными недружественными организациями, но фактически они выполняют задачи этих организаций. И еще важнейший пункт Основ государственной культурной политики: «Осуществление органами публичной власти контроля за деятельностью их должностных лиц на предмет соответствия финансируемых мероприятий целям, задачам и принципам государственной культурной политики». Есть вопросы по выполнению данного контроля как к учредителям фестиваля, так и к местным властям, предоставившим площадку в Дубне. Кстати, мое личное впечатление было поддержано в общении с несколькими зрителями, в том числе и с нарядом полиции, дежурившей в этот день на Молодежной поляне. Мне очень созвучны слова протоиерея Павла Анатольевича Мурзича о патриотизме, произнесенные им на митинге в честь Дня Победы. Слова очень простые, искренние и точные: «...в основе патриотизма человека лежит преданность, любовь к тому, что ему дорого, к чему он привязан. Если главным становится личный комфорт, личная обеспеченность, личное благополучие, такой человек вряд ли будет чем-то жертвовать ради общего блага». Также трудно говорить и о любви к Родине, готовности ее защищать, если россиян с раннего детства воспитывают на англоязычной песне, на американских танцах, играх, фильмах и на раздутом западном потребительстве. В соотношении Родины и патриотизма очень важно, с чего начинается Родина. В одноименной песне утверждается: «С той песни, что пела мне мать». А шире - с тех песен, с той музыки, с того общего культурного фона, которые сопровождают детские годы ребенка. Есть замечательные строки Пушкина:

«Куда бы нас ни бросила судьбина

И счастие куда б ни повело,

Всё те же мы: нам целый мир чужбина;

Отечество нам Царское Село». Понятие отечества, личное «Царское Село» каждого жителя нашего города формируются совокупностью детских и юношеских впечатлений, ощущений, предпочтений. Предупреждая вопросы читателей, скажу, что я совершенно не против всего того, что продемонстрировали участники фестиваля. Мое отношение обусловлено мерой. В какой мере в формировании самосознания россиян участвует все богатство национальной культуры? Является ли это богатство основой такого формирования, и как оно соотносится с многообразием культур других стран? Именно соотносится, а не подменяется. Никто же не возражает против того факта, что при нынешнем внимании к изучению иностранных языков основным средством языковой коммуникации в России должен оставаться русский язык. Так должно быть и во всех сферах коммуникации. Евгений Ставинский, художественный руководитель и главный дирижер Дубненского симфонического оркестра