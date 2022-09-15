Накануне Дня работника МФЦ Московской области, который отмечается во вторую субботу сентября, в Доме Правительства Московской области торжественно наградили лучших специалистов МФЦ. Среди них Александр Рыжанков, системный администратор МКУ «МФЦ города Дубны». Ему вручена Почетная грамота Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области за профессионализм, добросовестный труд, высокие достижения в трудовой деятельности. Напомню, что в этом году наш МФЦ стал лучшим в Московской области в городах с численностью населения до 100 тысяч человек.