Прокуратурой города по результатам проверок по поступившим обращениям жителей города и депутатов Совета депутатов городского округа Дубна в деятельности ООО «Пантеон» выявлены многочисленные нарушения требований природоохранного законодательства при осуществлении работ по утилизации медицинских и биологических отходов.

Несмотря на внесенные меры прокурорского реагирования ООО «Пантеон» деятельность по утилизации медицинских и биологических отходов самостоятельно не прекратило.

В связи с изложенным, в интересах неопределенного круга лиц, прокуратурой города в суд подано исковое заявление о приостановлении деятельности ответчика по утилизации медицинских и биологических отходов, а также деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов производства и потребления на производственном участке, расположенном на земельном участке с кадастровым №50:40:0010410:30, по адресу: г. Дубна, Коммунальный проезд, д. 21, до:

1. Получения в установленном законом порядке положительного заключения государственной экологической экспертизы на «Комплекс термического обезвреживания отходов «IMA 2006F»;

2. Установления размера санитарно-защитной зоны по объекту производства по адресу: г. Дубна, Коммунальный проезд, д. 21.

Решением Дубненского городского суда исковое заявление прокуратуры города удовлетворено.

Работа предприятия ООО «Пантеон» на производственном участке в г. Дубне будет приостановлена (прекращена) по вступлению решения Дубненского городского суда в законную силу по результатам рассмотрения дела в апелляционном порядке в Московском областном суде.

Д.Е. АНТОНОВ, прокурор г.о. Дубна

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