Совет директоров

Благоустройство смотровых площадок на Комсомольской набережной – один из социально значимых проектов, в реализации которых муниципалитету помогают градообразующие предприятия и организации Дубны.

Ремонт начался с первого «треугольника» от плавательного бассейна ОИЯИ «Архимед». Отколотые и потрескавшиеся боковые плиты обшиваются всесезонными водостойкими деревянными панелями. Также обновляются парапет и скамейки. В оформлении предусмотрены встроенные вазоны-цветочницы.

Работы выполняет ООО «Стилес» (генеральный директор Бранко Недимович) – дубненская фирма, которая занимается производством мебели и изготовлением различных изделий из древесины. Завершить облицовку специалисты должны к 10 ноября.

В перспективе нужно приводить в порядок лестницы. Но уже не в этом сезоне: низкие температуры не позволяют «перебрать» ступени, чтобы сделать спуски к воде удобными и безопасными.

На сентябрьском заседании участники Совета директоров градообразующих предприятий Дубны рассмотрели перечень актуальных задач, который представил глава городского округа Сергей Куликов. Это те проблемы, по которым поступают многочисленные обращения от жителей, но их решение может затянуться на неопределенное время ввиду планирования и согласований разного уровня – таковы требования к бюджетному финансированию. Системная поддержка со стороны градообразующих предприятий позволяет снять наиболее острые проблемы.

– Благоустройство Комсомольской набережной мы наметили в числе приоритетных направлений, потому что это любимое место для многих дубненцев. Здесь ежедневно бывают сотни людей, приходят целыми семьями, гуляют мамы с детьми, молодежь, пожилые горожане. В навигацию на пристань прибывают туристические теплоходы. Набережная Волги включена в пешеходные экскурсионные маршруты. И конечно, всем нам хочется, чтобы эта территория выглядела привлекательно, ухоженно. После того как будет обустроена первая площадка, определимся со сроками по следующим этапам ремонтных работ, – сообщил заместитель председателя Совета директоров градообразующих предприятий Валерий Прох.

По информации Совета директоров градообразующих предприятий Дубны