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Мобильные пункты вакцинации в Талдомском округе работают практически ежедневно. Сделать прививку в них может любой желающий, в том числе и житель Дубны. Действует живая очередь. Публикуем график выезда передвижного комплекса «Мобильная поликлиника» по вакцинации против COVID-19 на вторую половину июля.
15.07.2021 - д. Григорово, д 39Б - 9:00 - 11:00
15.07.2021 - д. Кошелево, д. 16А - 12:00 - 14:00
16.07.2021 - с. Новоникольское, д. 4 - 09:00-11:00
16.07.2021 - г. Талдом, Карла - Маркса, д. 13 - 12:00 - 14:00
19.07.2021 - д. Ермолино, д. 58А - 9:00 - 11:00
19.07.2021 - г. Талдом, Карла - Маркса, д. 13 - 12:00 - 14:00
20.07.2021 – д. Кушки, СНТ Волна - 9:00 - 11:00
21.07.2021- г. Талдом, Привокзальная площадь - 09:30 - 11:30
21.07.2021 - г. Талдом, Карла - Маркса, д. 13 - 12:00 - 14:00
22.07.2021 - д. Великий Двор, д. 58В - 9:00 - 11:00
22.07.2021 - д. Павловичи, д. 4 - 12:00 - 14:00
23.07.2021 – п. Бельское СНТ Нарцисс - 09:00 - 11:00
23.07.2021 - г. Талдом, Карла - Маркса, д. 13 - 12:00 - 14:00
26.07.2021 - д. Николо-Кропотки, д. 101 - 9:00 - 11:00
26.07.2021 - г. Талдом, Карла - Маркса, д. 13 - 12:00 - 14:00
27.07.2021 - д. Григорово, д 39Б ( на ФАПе)- 9:00 - 11:00
27.07.2021 - п. Темпы, ул. Шоссейная, д. 5А - 9:00 - 11:00
27.07.2021 - д. Пановка, СНТ Дружба - 12:00 - 14:00
28.07.2021 - д. Великий Двор, д. 58В - 9:00 - 11:00
28.07.2021 - г. Талдом, Карла - Маркса, д. 13 - 12:00 - 14:00
29.07.2021 - д. Кошелево, д. 16А (на ФАПе) - 09:00 - 11:00
29.07.2021 - п. Бельское, СНТ Полесье - 9:30 – 11:30
29.07.2021 – п. Бельское СНТ Нарцисс - 12:00 – 14:00
30.07.2021 - д. Пановка, СНТ Родник - 09:00 - 11:00
30.07.2021 - г. Талдом, Карла - Маркса, д. 13 - 12:00 - 14:00
Передвижной комплекс «Мобильная поликлиника»
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