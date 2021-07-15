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Мобильные пункты вакцинации в Талдомском округе Печать
15.07.2021 03:55

Мобильные пункты вакцинации в Талдомском округе работают практически ежедневно. Сделать прививку в них может любой желающий, в том числе и житель Дубны. Действует живая очередь. Публикуем график выезда передвижного комплекса «Мобильная поликлиника» по вакцинации против COVID-19 на вторую половину июля.

 

15.07.2021 - д. Григорово, д 39Б - 9:00 - 11:00

15.07.2021 - д. Кошелево, д. 16А - 12:00 - 14:00

16.07.2021 - с. Новоникольское, д. 4 - 09:00-11:00

16.07.2021 - г. Талдом, Карла - Маркса, д. 13 - 12:00 - 14:00

19.07.2021 - д. Ермолино, д. 58А - 9:00 - 11:00

19.07.2021 - г. Талдом, Карла - Маркса, д. 13 - 12:00 - 14:00

20.07.2021 – д. Кушки, СНТ Волна - 9:00 - 11:00

21.07.2021- г. Талдом, Привокзальная площадь - 09:30 - 11:30

21.07.2021 - г. Талдом, Карла - Маркса, д. 13 - 12:00 - 14:00

22.07.2021 - д. Великий Двор, д. 58В - 9:00 - 11:00

22.07.2021 - д. Павловичи, д. 4 - 12:00 - 14:00

23.07.2021 – п. Бельское СНТ Нарцисс - 09:00 - 11:00

23.07.2021 - г. Талдом, Карла - Маркса, д. 13 - 12:00 - 14:00

26.07.2021 - д. Николо-Кропотки, д. 101 - 9:00 - 11:00

26.07.2021 - г. Талдом, Карла - Маркса, д. 13 - 12:00 - 14:00

27.07.2021 - д. Григорово, д 39Б ( на ФАПе)- 9:00 - 11:00

27.07.2021 - п. Темпы, ул. Шоссейная, д. 5А - 9:00 - 11:00

27.07.2021 - д. Пановка, СНТ Дружба - 12:00 - 14:00

28.07.2021 - д. Великий Двор, д. 58В - 9:00 - 11:00

28.07.2021 - г. Талдом, Карла - Маркса, д. 13 - 12:00 - 14:00

29.07.2021 - д. Кошелево, д. 16А (на ФАПе) - 09:00 - 11:00

29.07.2021 - п. Бельское, СНТ Полесье - 9:30 – 11:30

29.07.2021 – п. Бельское СНТ Нарцисс - 12:00 – 14:00

30.07.2021 - д. Пановка, СНТ Родник - 09:00 - 11:00

30.07.2021 - г. Талдом, Карла - Маркса, д. 13 - 12:00 - 14:00

Передвижной комплекс «Мобильная поликлиника»

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