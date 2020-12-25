Принят законопроект, расширяющий полномочия Правительства в регулировании цен на социально значимые продукты.

23 декабря Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект, вносящий изменения в закон «О торговле».

В третьем, заключительном, чтении был принят законопроект № 1024255-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Документ уточняет полномочия Правительства в области госконтроля над розничными ценами на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров и дает возможность Кабинету министров оперативно реагировать на рост цен.

Поправка обусловлена резким ростом цен на ряд жизненно важных продуктов, таких как сахар и масло, зафиксированном в конце года. Проблема была обозначена Президентом Владимиром Путиным на совещании 9 ноября.

Поправка к закону о торговле дает возможность Правительству вводить предельные цены на социально-значимые продукты сроком до 90 дней. Действующий закон предусматривает, что кабмин имеет право устанавливать предельные розничные цены на указанные товары только в случае роста цен на 30% и более в течение 30 календарных дней. Это не давало Правительству в полной мере регулировать цены на социально-значимые продукты, уверены депутаты.

Поправки отменяют порог в 30%, тем самым, позволив кабмину самостоятельно принимать решение о необходимости вмешательства в ситуацию на рынке того или иного региона. Перечень продуктов, подпадающих под регулирование, формирует Правительство отдельным Постановлением. Среди них такие товары, как молоко, сливочное и подсолнечное масло, яйца, мука, хлеб, рис, мясо, рыба, сахар, соль, некоторые овощи и фрукты.

- Экономический блок Правительства имеет различные «рычаги» управления ценами на социально значимые товары: механизмы квотирования на вывоз отдельных видов сельхозпродукции, таможенные пошлины и налоговые инструменты, - указал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, вице - президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. - Предложенная законодательная инициатива является одной из оперативных мер по сдерживанию роста цен в случае критической ситуации, и ее реализация повысит эффективность стабилизационных шагов, предпринимаемых властями.