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8-27 января 2019 года
г. Дубна Московской области
8 января (вторник)
ДК «Октябрь»
14:30 – Открытие фестиваля «Будьте как дети». Музыка, игры, мыльные чудеса.
Мастер-класс по изготовлению куклы-ангела. 30 мест. Запись на мастер-класс через Инстаграмм в директе @_serebriana_
15:00 – Спектакль «Снежная королева» семейного театра «Дорогою добра» воскресной школы храма Похвалы Богородицы (г.Дубна). Вход по билетам и приглашениям.
16:30 – Открытие выставки изобразительного искусства «Пою Богу моему». Вход свободный.
9 января (среда)
Левобережная библиотека
18:00 – Творческая встреча с автором-исполнителем, поэтом Михаилом Кукулевичем. Вход свободный.
13 января (воскресенье)
ДК «Октябрь»
14:00 – «Серебряная псалтирь» в стиле рок. Сергей Болотников – лидер группы «Болобэнд» и группа «Черный кофе» с Дмитрием Варшавским.
Вход по билетам и приглашениям.
16 января (среда)
Левобережная библиотека
18:00 – Творческая встреча с поэтом Алексеем Гушаном. Вход свободный.
20 января (воскресенье)
ДК «Октябрь»
14:00 – 16:00 – Мастер-класс «Как пишутся фрески?». Вход свободный.
15:00 – 16:00 – Мастер-класс «Картина на ратминском дубе в технике декупаж». 30 мест. Запись через Инстаграмм в директе @_serebriana_
16:00 – Творческий вечер с участием священнослужителей и клириков различных епархий РПЦ.
Вход по билетам и приглашениям.
23 января (среда)
ДК «Октябрь»
17:00 – 18:00 – Мастер-класс «Создаем Щелкунчика» (роспись по дереву). 30 мест. Запись через Инстаграмм в директе @_serebriana_
18:00 – Спектакль «Сказочный мир балета» по произведениям П.И.Чайковского. Московский областной театр «Русский балет» п/р В.М. Гордеева. Вход по билетам и приглашениям.
26 января (суббота)
МЦ «Инициатива» (зал Администрации)
12:00 – 18:00 – II ТУР - Конкурсный концерт XV фестиваля искусств «Серебряная псалтирь». I ТУР проходит заочно с 1 по 7 января 2019 года.
Заявки принимаются с 1 по 31 декабря 2018 года на эл.почту
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Вход на концерт свободный.
27 января (воскресенье)
14:00 – 16:00 – Мастер-класс с одним из художников, участником выставки фестиваля. Вход свободный.
14:00 – 15:00 – Мастер-класс по песочной анимации. 15 мест. Запись через Инстаграмм в директе @_serebriana_
15:00 - 16:00 – Мастер-класс «Сказочный подсвечник». 30 мест. Запись через Инстаграмм в директе @_serebriana_
16:00 – Большой заключительный концерт. Награждение участников фестиваля. Вход по билетам и приглашениям.
*В программе возможны изменения.
Билеты в кассе ДК «Октябрь».