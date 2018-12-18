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Программа XV фестиваля искусств «Серебряная псалтирь» Печать
18.12.2018 11:59

8-27 января 2019 года

г. Дубна Московской области

8 января (вторник)

ДК «Октябрь»

14:30 – Открытие фестиваля «Будьте как дети». Музыка, игры, мыльные чудеса.

Мастер-класс по изготовлению куклы-ангела. 30 мест. Запись на мастер-класс через Инстаграмм в директе @_serebriana_

15:00 – Спектакль «Снежная королева» семейного театра «Дорогою добра» воскресной школы храма Похвалы Богородицы (г.Дубна). Вход по билетам и приглашениям.

16:30 – Открытие выставки изобразительного искусства «Пою Богу моему». Вход свободный.

9 января (среда)

Левобережная библиотека

18:00 – Творческая встреча с автором-исполнителем, поэтом Михаилом Кукулевичем. Вход свободный.

13 января (воскресенье)

ДК «Октябрь»

14:00 – «Серебряная псалтирь» в стиле рок. Сергей Болотников – лидер группы «Болобэнд» и группа «Черный кофе» с Дмитрием Варшавским.

Вход по билетам и приглашениям.

16 января (среда)

Левобережная библиотека

18:00 – Творческая встреча с поэтом Алексеем Гушаном. Вход свободный.

20 января (воскресенье)

ДК «Октябрь»

14:00 – 16:00 – Мастер-класс «Как пишутся фрески?». Вход свободный.

15:00 – 16:00 – Мастер-класс «Картина на ратминском дубе в технике декупаж». 30 мест. Запись через Инстаграмм в директе @_serebriana_

16:00 – Творческий вечер с участием священнослужителей и клириков различных епархий РПЦ.

Вход по билетам и приглашениям.

23 января (среда)

ДК «Октябрь»

17:00 – 18:00 – Мастер-класс «Создаем Щелкунчика» (роспись по дереву). 30 мест. Запись через Инстаграмм в директе @_serebriana_

18:00 – Спектакль «Сказочный мир балета» по произведениям П.И.Чайковского. Московский областной театр «Русский балет» п/р В.М. Гордеева. Вход по билетам и приглашениям.

26 января (суббота)

МЦ «Инициатива» (зал Администрации)

12:00 – 18:00 – II ТУР - Конкурсный концерт XV фестиваля искусств «Серебряная псалтирь». I ТУР проходит заочно с 1 по 7 января 2019 года.

Заявки принимаются с 1 по 31 декабря 2018 года на эл.почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Вход на концерт свободный.

27 января (воскресенье)

14:00 – 16:00 – Мастер-класс с одним из художников, участником выставки фестиваля. Вход свободный.

14:00 – 15:00 – Мастер-класс по песочной анимации. 15 мест. Запись через Инстаграмм в директе @_serebriana_

15:00 - 16:00 – Мастер-класс «Сказочный подсвечник». 30 мест. Запись через Инстаграмм в директе @_serebriana_

16:00 – Большой заключительный концерт. Награждение участников фестиваля. Вход по билетам и приглашениям.

*В программе возможны изменения.

Билеты в кассе ДК «Октябрь».
  		 
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