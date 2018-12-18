8-27 января 2019 года г. Дубна Московской области 8 января (вторник) ДК «Октябрь» 14:30 – Открытие фестиваля «Будьте как дети». Музыка, игры, мыльные чудеса. Мастер-класс по изготовлению куклы-ангела. 30 мест. Запись на мастер-класс через Инстаграмм в директе @_serebriana_ 15:00 – Спектакль «Снежная королева» семейного театра «Дорогою добра» воскресной школы храма Похвалы Богородицы (г.Дубна). Вход по билетам и приглашениям. 16:30 – Открытие выставки изобразительного искусства «Пою Богу моему». Вход свободный. 9 января (среда) Левобережная библиотека 18:00 – Творческая встреча с автором-исполнителем, поэтом Михаилом Кукулевичем. Вход свободный. 13 января (воскресенье) ДК «Октябрь» 14:00 – «Серебряная псалтирь» в стиле рок. Сергей Болотников – лидер группы «Болобэнд» и группа «Черный кофе» с Дмитрием Варшавским. Вход по билетам и приглашениям. 16 января (среда) Левобережная библиотека 18:00 – Творческая встреча с поэтом Алексеем Гушаном. Вход свободный. 20 января (воскресенье) ДК «Октябрь» 14:00 – 16:00 – Мастер-класс «Как пишутся фрески?». Вход свободный. 15:00 – 16:00 – Мастер-класс «Картина на ратминском дубе в технике декупаж». 30 мест. Запись через Инстаграмм в директе @_serebriana_ 16:00 – Творческий вечер с участием священнослужителей и клириков различных епархий РПЦ. Вход по билетам и приглашениям. 23 января (среда) ДК «Октябрь» 17:00 – 18:00 – Мастер-класс «Создаем Щелкунчика» (роспись по дереву). 30 мест. Запись через Инстаграмм в директе @_serebriana_ 18:00 – Спектакль «Сказочный мир балета» по произведениям П.И.Чайковского. Московский областной театр «Русский балет» п/р В.М. Гордеева. Вход по билетам и приглашениям. 26 января (суббота) МЦ «Инициатива» (зал Администрации) 12:00 – 18:00 – II ТУР - Конкурсный концерт XV фестиваля искусств «Серебряная псалтирь». I ТУР проходит заочно с 1 по 7 января 2019 года. Заявки принимаются с 1 по 31 декабря 2018 года на эл.почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Вход на концерт свободный. 27 января (воскресенье) 14:00 – 16:00 – Мастер-класс с одним из художников, участником выставки фестиваля. Вход свободный. 14:00 – 15:00 – Мастер-класс по песочной анимации. 15 мест. Запись через Инстаграмм в директе @_serebriana_ 15:00 - 16:00 – Мастер-класс «Сказочный подсвечник». 30 мест. Запись через Инстаграмм в директе @_serebriana_ 16:00 – Большой заключительный концерт. Награждение участников фестиваля. Вход по билетам и приглашениям. *В программе возможны изменения. Билеты в кассе ДК «Октябрь».