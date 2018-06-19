В четвертый раз безгранично любимый дубненцами коллектив порадует мировыми рок-­хитами в симфоническом составе. Как проект RockestraLive существует с начала 2015 года, хотя первая репетиция прошла в августе, а дебютный концерт состоялся 6 сентября. Тогда по большей части студенты Московской консерватории и Академии Гнесиных под руководством дирижера Сергея Акимова заявили о себе во всеуслышание. Что интересно, реакция поступила даже из Англии и США. Сначала Museи Placebo, а затем и другие авторы восторженно приняли старания коллектива и пожелали успехов во всех начинаниях. Первоначально основной идеей было исполнение композиций современных британских групп – Muse, Placebo, Coldplay, Radiohead, ArcticMonkeys… Очень скоро репертуар расширился и дополнился творчеством американских рокеров 90­2000­2010­х годов. Вероятно, самыми «старыми» были Nirvana и RedHotChiliPeppers. Так, больше чем два года ребята исполняли только современную рок­музыку, прокатившись с концертами вплоть до Урала. Знаковыми событиями стали приглашения в эфиры федеральных радиостанций и даже на Первый канал. В 2017 году музыканты впервые вышли на сцену Государственного кремлевского дворца с сольным концертом, устроив такое, чего не бывало за всю историю концертного зала. Затем были еще два выступления с таким же ярким финалом, когда добрая половина партера выбегала к сцене, устраивала слэм и танцевала что есть силы. Просьбы слушателей обратить внимание на золотой фонд гитарных хитов 70­80­х не остались незамеченными, и прошлой осенью впервые была сыграна классика хард­рока – DeepPurple, LedZeppelin, Queen, AC/DC, Scorpions, Queen, Kiss и множество других. Так у оркестра появились три полноценные программы, где приятно соседствуют легенды и современные звезды. Вообще, как говорят сами музыканты, в их репертуаре почти 200 композиций, а это значит, что нас ожидают все новые и новые сюрпризы. Кстати, 1 июля во Дворце культуры «Октябрь» ребята обещают сыграть не только самое лучшее из трех предыдущих шоу, но и множество обновлений. А управлять в этот раз будет полюбившийся дубненской публике Сергей Акимов. Билеты можно приобрести в кассе ДК «Октябрь» и в режиме online: rockestra. timepad. ru/event/730074