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для граждан, ищущих работу, безработных граждан, в том числе граждан категорий «инвалид» и «пенсионер»
состоится в Дубне
11 сентября 11:00 до 12:00
Мы рады пригласить соискателей, желающих найти или сменить место работы, организации города, у которых есть потребность в работниках, наличие свободных рабочих мест (вакантных должностей).
На ярмарке вы сможете:
пообщаться с работодателями, обсудить условия труда, пройти первичное собеседование;
узнать о возможности профобучения и дополнительного профессионального образования;
получить консультацию по вопросу трудоустройства;
получить информацию о регистрации на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
Ярмарка состоится в читальном зале городской библиотеки семейного чтения по адресу: г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3а.
Вход свободный. Все услуги предоставляются бесплатно.
Контактный телефон 8 (49621) 2-17-60