для граждан, ищущих работу, безработных граждан, в том числе граждан категорий «инвалид» и «пенсионер» состоится в Дубне 11 сентября 11:00 до 12:00 Мы рады пригласить соискателей, желающих найти или сменить место работы, организации города, у которых есть потребность в работниках, наличие свободных рабочих мест (вакантных должностей). На ярмарке вы сможете: пообщаться с работодателями, обсудить условия труда, пройти первичное собеседование; узнать о возможности профобучения и дополнительного профессионального образования; получить консультацию по вопросу трудоустройства; получить информацию о регистрации на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Ярмарка состоится в читальном зале городской библиотеки семейного чтения по адресу: г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3а. Вход свободный. Все услуги предоставляются бесплатно. Контактный телефон 8 (49621) 2-17-60